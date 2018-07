Migranti, Moavero: "Aiuto Paesi da web tax"

(Foto Fotogramma)

"Tassiamo i giganti della rete per finanziare le nazioni africane. Chi rifiuta i centri per i rifugiati tradisce lo spirito del vertice Ue. La volontarietà vale per tutti, noi compresi". Sono affermazioni del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano 'La Stampa', che indica dunque la "istituenda Web Tax europea" come fonte dei fondi per aiutare i Paesi africani a frenare l'emigrazione dei loro cittadini. Quanto ai rapporti con il Viminale, coprotagonista di fatto della politica governativa sul tema dei migranti, "ci sentiamo con frequenza, la Farnesina è sempre informata e i rispettivi ruoli ben distinti. Sono contento per l'ottima dialettica in seno al governo", dice Moavero Milanesi.