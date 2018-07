"Deve curarsi", appello contro il taglio del vitalizio a Franco Grillini

(Fotogramma)

Appello per l'ex parlamentare e storico attivista per i diritti dei gay Franco Grillini, malato di tumore, perché il taglio dei vitalizi non comprometta il suo bisogno di curarsi. A lanciarlo è stato Pier Ferdinando Casini. "Franco Grillini - scrive in una nota - è stato un esempio di impegno e di dedizione per le cause in cui ha creduto. A volte - ammette Casini - l'ho aspramente combattuto con le armi della politica. Ma - sottolinea - non voglio essere complice di regole cambiate in corso d'opera che, in casi come questo, mettono a repentaglio il bisogno di cure di un ex parlamentare affetto da un tumore. Chiederò all'Ufficio di Presidenza della Camera - annuncia - di esaminare la situazione di Grillini per applicare la disciplina speciale che è stata prevista in caso di necessità assoluta dei destinatari dei vitalizi. Voglio dire a Franco di resistere! Tanti amici ed avversari - conclude Casini - gli vogliono bene".

Un appello che raccoglie diverse adesioni. "Con Franco Grillini ho condiviso molte battaglie politiche e ho sempre apprezzato la passione che ha animato il suo impegno - dichiara la senatrice del Pd Roberta Pinotti -. Saperlo alle prese con una sfida personale durissima mi fa essergli ancora più vicina. Per questo credo che la proposta avanzata dal presidente Casini di applicare una disciplina speciale al vitalizio di Grillini per ragioni di salute è giusta, saggia e piena di umanità e la sosterrò con forza e convinzione". "Condivido e sostengo la richiesta avanzata da Pierferdinando Casini al Presidente Fico perché si garantiscano a Franco Grillini le risorse necessarie a curarsi dalla grave malattia che lo affligge, applicando le deroghe per situazioni di necessità previste dal nuovo regolamento sui vitalizi", dice Piero Fassino, esponente della segreteria nazionale del Pd. "Franco Grillini - ha sottolineato Fassino - è stato un parlamentare esemplare impegnato con passione e generosità nell'affermare e far riconoscere fondamentali diritti civili contro ogni forma di discriminazione. È doveroso che nell'ora del dolore non lo si dimentichi".