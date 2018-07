Boldrini-Salvini, ancora uno scontro

(Fotogramma)

Laura Boldrini picchia duro. L'ex presidente della Camera commenta infatti gli ultimi fatti di cronaca che vedono protagonisti cittadini e migranti di colore, e punta il dito contro il ministro dell'Interno. "Per Salvini - scrive - ammettere che ci sia un problema di razzismo equivarrebbe a fare un 'mea culpa', perché è stato proprio lui, il 'professore della paura', ad aver diffuso odio e ad aver inquinato il dibattito pubblico, alzando l’asticella della disumanità".

"Se si parla di 'pacchia' o di 'crociere' per chi muore in mare - continua Boldrini - il messaggio che passa è che un voto vale più di una vita. Non è così?".

Su Twitter non si fa attendere la replica piccata del ministro:"L'ultima della Boldrini: 'Salvini - scrive - professore della paura'. Accidenti! Dite la verità, un po' vi mancava??? Anziché passare la giornata a insultare, forse a sinistra dovrebbero chiedersi perché non li voti più nessuno... #primagliitaliani".