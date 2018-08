Il figlio di Marcello Foa nello staff di Salvini

Leonardo Foa, figlio di Marcello, presidente della Rai 'bocciato' dalla commissione di Viglianza, Marcello, fa parte del staff di Matteo Salvini. Sul social Linkedin, utilizzato soprattuto in ambito professionale, il ragazzo si qualifica, in inglese, come "Membro dello staff di comunicazione, ministro dell'Interno e vice premier d'Italia'".

Da fonti del Viminale si apprende che Leonardo Foa, laureato, con master e trilingue, ha studiato la comunicazione social di Matteo Salvini nell'ambito del progetto di tesi. In questo modo ha cominciato a collaborare con il suo staff, esperienza proseguita da quando Salvini è diventato ministro e ora fa parte del team comunicazione.

Imbarazzo per il fatto che il figlio di Marcello Foa lavori nel suo staff? ''Assolutamente no'', afferma Salvini sottolineando per lui il nome per la presidenza della Rai resta quello di Marcello Foa. Anche a costo di rompere con Berlusconi? ''Io guardo al merito, guardo se una persona vale'', risponde il vicepremier a margine della cerimonia di giuramento dei nuovi vigili del fuoco nella scuola centrale antincendi di Capannelle a Roma. ''Se mi danno giustificazioni valide per dire no...''. Ma, aggiunge Salvini, ''sentire il Pd che parla di lottizzazione, loro che hanno lottizzato fino all'ultimo sgabuzzino, fino all'ultima pianta grassa, fino all'ultimo posacenere che c'è non solo in Rai ma in tutta Italia, mi fa ridere''. Ribadisce il vice presidente del Consiglio: ''Se qualcuno mi contesta la professionalità e la bravura e la libertà di Marcello Foa ne riparliamo, altrimenti per me il presidente della Rai è lui''..