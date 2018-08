Attacchi via Twitter a Mattarella, accertamenti in corso

(FOTOGRAMMA)

Il Comitato per la sicurezza della Repubblica, presieduto da Lorenzo Guerini, ha svolto l’audizione del direttore del Dis, prefetto Alessandro Pansa, che ha fornito un quadro generale delle principali attività delle agenzie di informazione e dello stato delle diverse minacce alla sicurezza nazionale.



INDAGINE - Per quanto riguarda le vicende legate alle campagne sui social network e alla presunta creazione di profili Twitter, oggetto di numerosi articoli di stampa in questi giorni, il direttore Pansa - informa una nota del Copasir - ha riferito che sono in corso i necessari approfondimenti da parte delle strutture specializzate della nostra intelligence e che al momento non è possibile formulare conclusioni. Sul tema, che sarà seguito con attenzione dal Comitato, è stata peraltro avviata una indagine da parte della procura di Roma, le cui risultanze potranno contribuire a chiarire l’effettiva rilevanza della questione.

SICUREZZA NAZIONALE - Come riferiscono all'AdnKronos fonti parlamentari, il Direttore generale del Dis ha preso in esame nel corso del suo intervento una serie di profili riguardanti la sicurezza nazionale, dal cybercrime al terrorismo di matrice islamica, fino alle potenziali minacce alle infrastrutture economiche ed energetiche.



ATTACCHI VIA TWITTER - Sul caso degli attacchi via Twitter al presidente Mattarella, avrebbe spiegato, gli accertamenti sono in corso anche perché bisogna risalire alle centinaia di account che sono stati sospesi o cancellati dopo il blitz telematico del 27 maggio. Ancora da stabilire con certezza l'origine geografica, in Italia o all'estero, dei server utilizzati per l'azione. In ogni caso, Pansa non avrebbe consegnato alcun dossier ai componenti del Comitato.