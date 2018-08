In Aula parte il 'vaffa' del pentastellato

(Fotogramma)

"Per tanto tempo non ci avete cagato di striscio... E ora che c'è un po' di attenzione avete da criticare? Ma andatevene affanc...''. In Aula, a Montecitorio, è in corso l'esame del dl sul riordino dei ministeri. Ad accendere il dibattito è lo sfogo del deputato grillino Matteo Dall'Osso, affetto da sclerosi multipla, che sbotta così quando la discussione verte sull'introduzione del dicastero per la Famiglia e la disabilità, considerato da vari esponenti delle opposizioni una sorta di discriminazione verso i portatori di handicap.

Il 'vaffa' di Dall'Osso suscita le proteste di Fi. L'azzurro Simone Baldelli invita Roberto Fico che presiede l'assemblea a intervenire per censurare il collega pentastellato a difesa del ''decoro del Parlamento'' per i toni usati nel suo intervento nell'emiciclo.