Di Maio: "Governo accelera, revocherà concessioni"

"Lo dico chiaramente, c'è una volontà politica certa: vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l'Italia". A ribadirlo, con un post su Facebook, è il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio.

"Non si può continuare a far finta che nulla sia accaduto. Questa gente continua a far pagare il pedaggio senza portare manutenzione ordinaria e straordinaria ed è ora di dire basta! Hanno scritto che il Governo frena, falso, il Governo - rimarca il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro - accelera e revocherà le concessioni".