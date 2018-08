Dal governo altri fondi per Genova

(Afp)

Via libera del Cdm a 28,5 milioni di euro per la gestione dell'emergenza a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Questa somma va ad aggiungersi ai 5 milioni di euro già stanziati in precedenza. Lo ha annunciato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha espresso soddisfazione per l'impegno del governo: ''Ho ringraziato il governo per l'impegno preso, per aver riconosciuto quello che abbiamo fatto ieri sera con la Protezione civile, ovvero i conteggi di circa 28,5 milioni di euro per le prime spese, a cui si aggiungono i 5 milioni di euro già stanziati precedentemente''.

Le risorse aggiuntive, ha spiegato Toti, "ci consentiranno di coprire l'intera fase dell'emergenza vera e propria. Con questi soldi verranno ristrutturate in parte le case che da lunedì mattina, come promesso, verranno date in un primo lotto di 15 alle famiglie più bisognose, quelle con bambini, anziani e disabili". I fondi serviranno a garantire la copertura anche delle spese per incrementare il trasporto pubblico e la viabilità.

Il 27 agosto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, farà l'informativa sul crollo del ponte Morandialle commissioni congiunte Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato. All'inizio della settimana successiva, ovvero a settembre, ci saranno le comunicazioni del governo in Aula con voto su atti di indirizzo.