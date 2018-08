Autostrade, Di Battista: "Pd ci sostenga con la revoca"

(Fotogramma)

Con un lungo post su Facebook Alessandro Di Battista si rivolge direttamente all'elettorato del Pd. "Si deve andare diritti con la revoca delle concessioni autostradali. Punto" scrive. "Anche se fai finta di non essere d'accordo, anche se pare che per te il mercato conti più degli esseri umani, la finanza più della Politica, il prezzo dell’oro più del sudore degli uomini. Si deve andare diritti con la revoca delle concessioni autostradali. Punto. Anche se tale intransigenza ormai ti fa paura perché non sei più abituato. Fortunatamente per milioni di italiani l’intransigenza è tornato a essere un valore. Oggi più che mai".

"Vuoi odiarci? Fai pure -sottolinea Di Battista-. Contrasta il 5 stelle, critica, attacca, indignati per un verbo sbagliato da Di Maio, continua a scrivere che mi sto pagando la vacanza con l’assegno di fine mandato - anche se sai che non è vero. Ma quando il 5 stelle lotta per qualcosa che conviene anche a te, sostienilo. Ne hai il dovere. Se non per te per chi verrà dopo di te, perché è diritto del Popolo vivere in un Paese, dove non sia tutto privatizzato".