Di Maio a Ischia: "Qui terremotati di serie C"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"I cittadini e i terremotati di Ischia sono stati trattati come cittadini e terremotati di serie C...''. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, oggi in visita a Ischia ad un anno dal terremoto. ''Non è plausibile -ha avvertito il leader pentastellato in un video postato sulla sua pagina Fb- che a distanza di un anno stiamo ancora parlando della stima dei fondi che servono alla costruzione. Oltre alla vicinanza, qui servono soldi, leggi e voglia di fare e noi -ha assicurato- la voglia di fare ce l'abbiamo. Soprattutto, noi ci mettiamo la faccia''.