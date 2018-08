Vauro: "Ciao Vincino amico mio"

(Fotogramma)

"Ciao Vincino amico mio". Vauro Senesi ricorda con un tweet l'amico Vincenzo Gallo, per tutti Vincino, scomparso oggi a Roma a 72 anni. Il disegnatore satirico posta sui social una vignetta in cui ritrae sé stesso in lacrime mentre si rivolge al collega: "Hai disegnato i grandi mostri della politica italiana...e mi hai lasciato solo con i mostriciattoli!".