"La ragazza della foto in barca con Di Maio? E' solo un'amica"

(Fotogramma)

Un relax di due giorni, a bordo di una barca al largo del Golfo di Napoli, per staccare la spina dalle diatribe politiche e dalle tensioni degli ultimi giorni e ricaricare le batterie in vista della ripresa dei lavori, quando il clima in Parlamento tornerà a farsi incandescente. E' la mini-vacanza che si è concesso il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, come dimostrano le foto pubblicate in anteprima dal settimanale 'Oggi' che ritraggono il capo politico del Movimento 5 Stelle insieme ad una ragazza bruna a bordo della imbarcazione. Un nuovo amore per il ministro grillino? "No", assicura all'Adnkronos una persona che si trovava insieme a Di Maio e ad altri: "Quella ragazza è solo una sua amica".

In compagnia di Di Maio c'erano altri esponenti del Movimento: il sottosegretario Simone Valente, il tesoriere del gruppo Camera Sergio Battelli e il deputato Marco Rizzone, tutti liguri. "Siamo stati via due giorni. Abbiamo affittato una barchetta e abbiamo fatto un breve giro. Poi Di Maio è ripartito subito per Roma", dice uno dei passeggeri.

Basta cliccare sul profilo pubblico Instagram di Battelli per imbattersi in alcuni scatti della mini-vacanza: "One day in #Capri. Che figata ragazzi. l'Italia è meravigliosa!", scrive il tesoriere pentastellato il 20 agosto, postando uno scatto che lo ritrae al timone. Il giorno seguente Battelli da Casamicciola Terme pubblica la foto di una pizza margherita: "Tenera pizzetta a colazione. Lievito madre, pomodoro campano, mozzarella di bufala, questa è l'Italia unica al Mondo". Seguono due foto con barche ormeggiate a Marina di Procida. Ma il leader Di Maio non compare mai nel racconto fotografico. Il vicepremier ha fatto tappa a Ischia proprio ieri in occasione dell'anniversario del terremoto sull'isola.