Morta Iolanda Nanni, deputata M5S

(Fotogramma)

E' morta la deputata M5S Iolanda Nanni. A dare l'annuncio il capogruppo 5 Stelle alla Camera, Francesco D'Uva, su Twitter: "Era una grande guerriera e ha lottato fino all’ultimo respiro. Non ti dimenticheremo mai. Ciao @IolandaNanni".

"Un affettuoso abbraccio alla famiglia di Iolanda Nanni, che ha lottato con coraggio contro una crudele malattia - scrive su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico - Il suo entusiasmo e la sua voglia di affrontare tutte le difficoltà sempre con il sorriso resteranno con noi".

"Ciao Iolanda - il saluto su Twitter del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli - Porta lassù nei cieli il tuo meraviglioso e nobile modo di essere. Sei la grillina più battagliera e capace che abbia conosciuto e porterò con me per sempre come esempio il tuo coraggio e la tua dedizione".