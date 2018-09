Zingaretti: "Schifezze social contro di me"

(Fotogramma)

"Sui social iniziano a circolare delle card contro di me che stravolgono le cose che sto dicendo. Sono delle schifezze. Ma se pensano di mettermi paura si sbagliano. Noi non ci fermiamo, ma andiamo avanti con più forza di prima. Io mi impegnerò per un congresso delle idee e della passione, non dell’odio e del rancore. Per cambiare e per dare all'Italia e all'Europa un futuro diverso". Lo scrive Nicola Zingaretti su Facebook.