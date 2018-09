M5S al voto su Rousseau

(Afp)

Giornata decisiva per il Movimento 5 Stelle. Oggi tutti gli iscritti al M5S, abilitati a votare sulla piattaforma web Rousseau, sono chiamati a votare, dalle 10 alle 20.30, "per Lex Iscritti e per il rinnovo di un membro del Collegio dei Probiviri", ricorda un post del Blog delle Stelle. Gli iscritti dovranno scegliere tra tre candidati: Berti Jacopo; Laricchia Antonella; Sabatini Enrica. Uno di loro prenderà il posto di Paola Carinelli e affiancherà gli altri due componenti del Collegio dei Probiviri, Nunzia Catalfo e Riccardo Fraccaro. Saranno messe al voto su Rousseau anche 20 proposte di legge incentrate sul tema dell'accesso a Internet e della cittadinanza digitale.