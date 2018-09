Berlusconi attacca ancora: "Governo precario"

(Fotogramma /Ipa)

"Il ruolo dei giovani è ovviamente decisivo per la politica in generale e per Forza Italia in particolare, non solo perché le giovani generazioni sono quelle che più scontano gli errori del passato recente - i drammatici dati sulla disoccupazione giovanile sono lì a dimostrarlo - ma anche perché il futuro che stiamo costruendo sarà il mondo nel quale loro dovranno vivere, lavorare, creare nuove famiglie". Lo dice Silvio Berlusconi nel messaggio inviato a 'Everest 2018'.

"Questo futuro non potrà essere affidato all’attuale precario governo giallo-verde, se non facendo pagare al Paese un prezzo molto grave -prosegue il leader di Forza Italia-. Ci sarà un futuro di centro-destra nel quale Forza Italia avrà un ruolo decisivo. E sarete proprio voi ragazzi ad esserne protagonisti, perché Forza Italia è il futuro ed è un futuro liberale che farà ripartire l’Italia".