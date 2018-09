Rai, è l'ora di Silvio

(FOTOGRAMMA/IPA)

Resterebbe in stand-by la nomina alla presidenza di viale Mazzini di Marcello Foa. Ma ancora per poco. A meno di 24 ore dalla seduta della Commissione di Vigilanza Rai, a quanto apprende l'AdnKronos, si prende tempo, in attesa che Matteo Salvini definisca l'accordo con Silvio Berlusconi, con cui in queste ore si dovrebbe chiudere la partita. La maggioranza gialloverde è infatti convinta di essere ad un passo dal via libera definitivo all'ex inviato del Giornale. Ma "si seguirà l'ordine del giorno, che riguardava le tribune elettorali per le prossime elezioni", fanno sapere fonti parlamentari.



Tramontata l'ipotesi di una lettera della Vigilanza al Cda di Viale Mazzini (strada che non pare più percorribile "perché presentava problemi formali e anche politicamente, tra i Cinque Stelle, c'era chi non era d'accordo") si aspetta che Berlusconi sciolga la riserva, sicuri che sarà la volta buona: "Ormai c'è sintonia sulla strada da prendere, ma vanno evitate scorciatoie che potrebbero ritardare la nomina di Foa".

Allineati sul nome fatto da Salvini, sarebbero - oltre alla Lega e M5S, partner di governo - anche Fdi e Forza Italia. Forze che avrebbero condiviso, dopo aver raccolto anche pareri legali autorevoli, la convinzione che si potrà votare per Foa presidente, "anche perché quella di una prima bocciatura di Foa è una fake news, visto che piuttosto si è trattato di un non-voto di Forza Italia". A questo punto è possibile che tutto trovi soluzione martedì prossimo, con la vigilanza che, a quanto si apprende, sarà riconvocata in quella data.