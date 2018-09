Salvini: "42 migranti mi denunciano? Altre medaglie"

(Afp)

"42 presunti profughi pronti a denunciarmi. Per me sono altre 42 medaglie! La pacchia è finita!". Così il ministro Matteo Salvini, commentando la notizia circolata in queste ore dei migranti scesi dalla Diciotti pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo contro di lui.

Il titolare del Viminale si è detto comunque "sereno" - anzi, "di più" - sull'esito dell'indagine della procura di Palermo che lo vede indagato per sequestro di persona aggravato. "Qui a Bari - ha detto nel giorno della visita alla Fiera del Levante - ho ricevuto un'accoglienza meravigliosa. La gente mi ha invitato ad andare avanti e non mollare vedendo in televisione le notizie di indagini".