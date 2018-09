Femminicidio, Conte: "Impegno per Paese che rispetti donne"

(Fotogramma)

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ribadisce il suo impegno per un Paese che rispetti le donne in un post su Facebook, all'indomani dell'ultimo femminicidio, avvenuto nel potentino, dove un uomo ha ucciso la moglie che aveva deciso di lasciarlo. "Angela Ferrara non scriverà più racconti per bambini né poesie. Uno degli ultimi versi recitava: 'Nuda margherita nell'assolato prato / preda sei dell'ossessione. / Ma se davvero m'ami, non raccogliermi - scrive il premier su Facebook -. Il marito non ha però ascoltato questa implorazione. Accecato dalla follia l'ha uccisa nei pressi della scuola dove aveva appena accompagnato il figlio e a sua volta si è tolto la vita".

"Il piccolo è entrato nel luogo dove si coltivano confronto e dialogo, dove si costruiscono percorsi di formazione culturale - sottolinea Conte -. Non aveva immaginato che non avrebbe più riabbracciato i suoi genitori. Proprio qualche giorno fa ho inaugurato l’inizio del nuovo anno scolastico visitando due scuole, a San Severino Marche e a Palermo, nel quartiere Brancaccio. Ho auspicato che la scuola possa costituire un luogo di crescita personale e culturale, un luogo di confronto dove coltivare il valore del rispetto dell’altro e creare le premesse per vivere in un Paese migliore. Un Paese dove le donne vengano rispettate. Un impegno che come uomo e come presidente del Consiglio intendo portare avanti".