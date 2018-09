Salvini: "Dem si alzano e sparano caz..."

Fotogramma

"Come c'è la gazzella in Africa che ogni mattina si sveglia e sa che deve correre, c'è il parlamentare del Pd che la mattina si alza e deve sparar cazzate... Mi hanno pure accusato di aver creato disoccupazione perchè sono diminuiti gli sbarchi e ho tolto del lavoro ad alcuni che lavoravano per le cooperative". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ospite di Atreju.