"M5S partito farlocco", Sgarbi attacca ancora

"Riguardo ai 5 stelle che Stefano Parisi ha definito di estrema sinistra io dico ma magari! Quelli sono un partito farlocco che non ha nulla". Ancora un attacco firmato Vittorio Sgarbi al Movimento Cinquestelle. L'occasione per nuove esternazioni sul M5S del sindaco di Sutri e deputato di Forza arriva dal palco di Atreju 2018. "A D'Alema e a De Luca - sbotta Sgarbi - non gli toccano neanche i piedi e il loro parametro, il loro ideologo è Rocco Casalino uno sconosciuto, un fallito anche al Grande Fratello".

Il sindaco di Sutri ha poi parlato del destino di Forza Italia, un partito - spiega - in dissoluzione: "Forza Italia è oramai un partito che si dissolve, io sono amico di Berlusconi ma in quel partito non c'è più la sua leadership e non c'è nessuno che possa prenderne il posto. E' un partito che va ricondotto in un piano più ampio e in un certo modo adottato".