Salvini: "Preso quarto uomo, straniero infame"

(Fotogramma/Ipa)

"Preso anche il quarto rapinatore straniero infame, pare il tagliatore di orecchie, bene!". E' il post del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook, dove condivide il video della polizia con le immagini della cattura del presunto malvivente. L'uomo, 25enne cittadino romeno, è stato arrestato per la rapina in villa con aggressione ai danni di una coppia di Lanciano in provincia di Chieti.