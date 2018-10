Di Battista: "Funzionari Bruxelles schiavi dell'alcol ci temono"

(FOTOGRAMMA/IPA)

"Gianroberto diceva sempre che alle parole si può credere o meno ma all'esempio si crede per forza. Temono la forza dell'esempio questi signori fuori dalla storia, temono la forza dell'esempio, i funzionari di Bruxelles schiavi dell'alcol e dei diktat di Goldman Sachs, temono la forza dell'esempio questi traditori della sinistra e del Popoli colmi di invidia perché 'noi realizziamo i loro sogni'". E' quanto scrive in un post su Fb Alessandro Di Battista, ex deputato del M5S, a proposito della manovra finanziaria.

"Questo governo non cederà mai perché la partita è decisiva e non solo in Italia - rimarca l'esponente 5 Stelle -. Qua possiamo dimostrare che esistono altre ricette oltre a quelle formulate dal Fondo Monetario Internazionale o da Cottarelli, suo seguace ormai star di Fazio e del suo 'Che tempo che fa... ai Parioli'".