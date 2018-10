Toscani: "Boschi? Ha personalità e si vede"

Foto dalla rivista Maxim

Dalla politica alla copertina. L'ex sottosegretaria e ministra Maria Elena Boschi non ha tradito le aspettative per la 'sorpresa' di cui ha parlato qualche giorno fa in un video, pubblicato sulla pagina Facebook della rivista Maxim. A firmare gli scatti Oliviero Toscani. "La Boschi? Ha personalità e si vede, è disponibile e in gamba - dice il fotografo all'Adnkronos -. Ed è anche bella". "Le donne brutte dicono che quelle belle sono stupide, ma lo dicono loro - conclude -. Una donna intelligente non è mai brutta".