Frattura al polso per Salvini

Dal profilo Facebook di Matteo Salvini

Piccolo incidente per Matteo Salvini. "Fratturina al polso destro... Dimostrazione che alla mia età fare sport (nel mio caso andare a correre la sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare come uno scemo) può essere mooolto pericoloso!" scrive il ministro dell'Interno, postando sui social la foto in cui mostra il tutore al polso destro. A un utente Instagram che, scherzando, commenta "e ora come li firmi i rimpatri?", il vicepremier risponde: "Mi sto allenando a firmare con la sinistra".