Ponte Morandi, occhio Anac sulla ricostruzione

"Nel decreto Genova, in vista della ricostruzione del ponte Morandi, abbiamo delineato un percorso giuridico in deroga alle normative vigenti, che prevedono procedure di evidenza pubblica, al fine di accelerare quanto più possibile l’opera di ricostruzione". Lo dichiara il premier Giuseppe Conte.

"Ovviamente, evitare un bando di gara non significa evitare l’adozione di tutte le opportune cautele al fine di impedire infiltrazioni della criminalità organizzata o episodi di corruzione. Il sindaco Bucci, Commissario alla ricostruzione, concorderà direttamente con il presidente dell’Anac Cantone l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti - conclude Conte - per procedere in modo celere, trasparente e nel rispetto della legalità".

''Nessun cedimento a mafie e corruzione'' scrive in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Il governo sarà ''il primo controllore''. "C'è bisogno di ricostruire un ponte a Genova in tempi stretti. Bisogna fare rapidamente, ma sciogliere i lacci e lacciuoli procedurali non significa sacrificare la legalità, tutt'altro'' sottolinea.

''Non a caso per togliere ogni spazio al dubbio e alle speculazioni politiche, faremo approvare un odg al decreto emergenze che impegna il governo a essere il primo controllore del commissario di governo, affinché siano garantiti in pieno gli effetti della normativa antimafia. Daremo massima trasparenza ai cittadini contro criminalità e corruzione. Genova è una città che sa essere operosa, in modo concreto, senza cedere nulla al malaffare”, conclude Toninelli.