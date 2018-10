Sgarbi: "Di Maio è un caso psichiatrico"

(Fotogramma)

Sgarbi va all'attacco di Di Maio. Il critico d'arte, deputato del gruppo Misto, interviene in aula sulle presunte manipolazioni del contenuto del dl Fiscale denunciate dal vice premier a 'Porta a Porta' e non usa mezzi termini. "Luigi Di Maio, che è ministro e vice premier, non sa che i poteri sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario - dice Sgarbi -. Non c'è bisogno di rivolgersi alla magistratura per difendere le scelte legittime del governo, la magistratura non deve entrare nelle scelte del governo. Se poi, come è già accaduto, Di Maio vota a sua insaputa, sarà un problema psichiatrico e non politico. Di Maio torni a scuola e si trovi un vero lavoro che non ha mai avuto".