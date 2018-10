Fico: "O si sta nel contratto o non si va avanti"

"E' giusto andare avanti esclusivamente nel contratto. Se non si va avanti nel contratto, non si può andare avanti". Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a Napoli per un convegno organizzato dall' Ospedale Evangelico Villa Betania, in merito alle ultime ore decisamente agitate all'interno del governo giallo-verde.

"Io penso che il Paese deve stare tranquillo - ha aggiunto - perché è nelle interlocuzioni normali di maggioranze e Governi che ci sia una discussione interna. Da questo punto di vista è sempre successo e sempre succederà". Sabato "ci sarà il Consiglio dei ministri e si vedrà, ma lo ripeto: si agisce all'interno di un filo rosso e questo filo rosso è il contratto. Se fossimo stati uguali alla Lega ci saremmo candidati con la Lega, ma non lo siamo e dobbiamo agire all'interno del contratto".



NIENTE CONDONO - Ad ogni modo, sul caso della 'manina' evocata dal vicepremier Luigi Di Maio, il presidente della Camera non avanza ipotesi. Cosa sia davvero successo, ha spiegato, "lo vedrà il Governo e lo vedranno i sottosegretari. Non è una questione che riguarda il presidente della Camera". Dopodiché, ha assicurato Fico, "quando si arriverà a comprendere come sia andata la questione, sicuramente quel pezzo non può rimanere".



LO SCUDO - "Condono? Il messaggio sarebbe devastante, perché dobbiamo essere più vicini a tutte quelle persone che in questi anni hanno pagato le tasse con sacrifici e l'hanno fatto fino in fondo, senza scorciatoie" ha detto. "Se ci sono delle persone in particolare difficoltà e vengono individuate particolari categorie - ha spiegato Fico - non c'è dubbio che si può dare una mano. Ma una cosa è uno scudo fiscale, far rientrare capitali dall'estero, un'altra è l'aiuto alle persone. Quindi giusto che ci sia il Consiglio dei Ministri e che si tengano dei punti fondamentali: giusto andare avanti esclusivamente nel contratto".



SALVINI - "Salvini mi invita a fare il presidente della Camera? - ha aggiunto Fico - Se Salvini vuole parlare con me e vuole delle risposte, lo deve fare sui contenuti, non dicendo faccia il presidente della Camera o che assomiglia a Fini, di destra, o a Boldrini, di sinistra". E ancora: "Salvini ha le idee un po' confuse. Quello che dico io adesso è da istituzione, ma tutto il mio background appartiene soprattutto alla costruzione, alla nascita e alla crescita del Movimento 5 stelle. Forse - ha concluso Fico - non conosce bene il Movimento".