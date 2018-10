Al via Italia 5 Stelle

(foto Adnkronos)

Al via l'edizione 2018 di Italia 5 Stelle. Al Circo Massimo cominciano ad animarsi gli stand della manifestazione M5S, dove stasera interverrà il capo politico del Movimento e vicepremier Luigi Di Maio. Attivisti da ogni parte d'Italia, muniti di bandiere e magliette con il vessillo pentastellato, stanno arrivando nell'area dell'evento per partecipare alle attività in programma.

Già sul posto il presidente dell'Associazione Rousseau Davide Casaleggio. Girano tra gli stand i parlamentari M5S, i quali per l'occasione indossano una maglietta gialla con la scritta "Il portavoce che ti ascolta". I cittadini potranno incontrare gli eletti M5S alle Agorà (Parlamento, Regioni/Europa e Sindaci) e ai padiglioni tematici dove si svolgeranno i workshop. Allestita anche un'area bimbi. A partire dalle 18 circa sono previsti i primi interventi politici dal palco principale. Parleranno, tra gli altri, i ministri Giulia Grillo, Sergio Costa, Riccardo Fraccaro, Danilo Toninelli e il presidente della Camera Roberto Fico. Alessandro Di Battista sarà in collegamento via Skype.

Dalle aree merchandising "Ricordi a 5 Stelle" al padiglione Rousseau, dall'area ristoro (che quest'anno contempla anche cucina vegetariana e vegana) ai punti vendita dei "bicchieri a rendere" (l'evento è plastic free): molti gli stand allestiti per l'occasione. Tre padiglioni raccontano la storia del Movimento 5 Stelle, con tanto di linea del tempo: le origini, le stelle nelle istituzioni e le stelle al governo. I volti di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo campeggiano sulla facciata di alcuni tabelloni.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, stando a quanto viene riferito da fonti dell'organizzazione, dovrebbe prendere parte domani alla manifestazione. Per quanto riguarda gli artisti, Edoardo Bennato - che domani si sarebbe dovuto esibire sul palco con Grillo - probabilmente darà forfait a causa di problemi di voce.