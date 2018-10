Rai, ci sono i nomi per i Tg

(Ipa/Fotogramma)

Sono appena stati trasmessi ai consiglieri Rai i curricula dei candidati che verranno proposti nel Cda Rai di domani dall'ad Fabrizio Salini per guidare i telegiornali Rai. A quanto apprende l'Adnkronos si tratterebbe di Giuseppe Carboni per il Tg1, di Gennaro Sangiuliano per il Tg2, di Giuseppina Paterniti per il Tg3, di Luca Mazzà per la Radio, di Alessandro Casarin per la Tgr.

C'è impasse, invece, sulle nomine dei direttori di rete che, a quanto apprende l'Adnkronos, sarebbero rinviate a causa di un mancato accordo su Casimiro Lieto, autore de 'La Prova del Cuoco'. Sembra, infatti, che la Lega punterebbe su di lui per la direzione di Rai1 o, in alternativa, di Rai2 cedendo in questo caso il timone della rete ammiraglia al Movimento Cinque Stelle. Su questo nome, però, le perplessità in Azienda sarebbero tanto forti da richiedere un rinvio.