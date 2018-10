Chi è Giuseppina Paterniti, direttrice del Tg3

(foto dal profilo Facebook di Tg3)

Giornalista, autrice televisiva e scrittrice, Giuseppina Paterniti, nata a Capo d'Orlando nel 1956, è la neodirettrice del Tg3, appena nominata dal Cda Rai.

Dal 1989 al 1991 è stata autrice di 'Atlante', programma di geografia economica e politica in seconda serata su Rai1, ma anche di programmi per bambini, come 'Big!' con Piero Chiambretti. Dal 1996 al 2007 si è occupata dell'informazione politica economica da inviata della redazione economica del Tg3, seguendo consigli dei ministri, vertici Nato, vertici del Fondo monetario internazionale, del G8 e del Wto. Dal 2008 al 2015, come corrispondente Rai, ha seguito da Bruxelles, le attività delle istituzioni europee. Poi le è stata invece affidata la vice direzione della Tgr.

Diverse le inchieste realizzate fra cui quella sulle cartolarizzazioni degli immobili pubblici per 'Primo Piano', quotidiano di approfondimento del Tg3. Tra i suoi libri 'Una nuova anima Europea' (Editrice Ave, 2002) e 'Lo stivale di carta. Inchiesta sull'affare immobiliare del secolo' (Editori Riuniti, 2004). La Paterniti, infine, è stata impegnata attivamente nell'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai.