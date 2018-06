Le eccellenze del lavoro: premiati Zambelli, Rotondi e Trifirò tra i legali e Generali, Bosch Rexroth e Iren per gli HR

Oltre 300 i partecipanti alla seconda serata dei Le Fonti Awards dedicata al lavoro e all’innovazione delle imprese che creano lavoro

Milano, 1 giugno 2018 - Lo scorso giovedì 31 maggio, a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, si è svolta la giornata dei Le Fonti Day & Night, dedicata al mercato del lavoro. La mattina con l’HR Forum - Capitale umano tra smart working e digital innovation - in collaborazione con AIDP e il keynote speech di Salvatore Trifirò. Welfare aziendale, nuove dinamiche di crescita professionale, smart working e nuove normative. Questi alcuni dei punti che sono stati discussi durante il convegno.

Il fil rouge della giornata è stato l’innovazione applicata al mondo del lavoro, dagli studi locali alle imprese che hanno fatto di queste nuove istanze il motore della propria crescita.

Grande successo, infatti, per i LE FONTI EMPLOYMENT AWARDS® e i LE FONTI INNOVATION & LEADERSHIP AWARDS®, che si sono svolti durante la serata di giovedì.

La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 200 ore di diretta al mese e un palinsesto internamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento grazie al collegamento live del Direttore responsabile Giuseppe Di Vittorio.

Ad anticipare la cerimonia di premiazione è stato il CEO Summit dal titolo Il lavoro del futuro: uno scenario che cambia. Il dibattito, moderato da Debora Rosciani, giornalista di Radio 24, ha coinvolto Francesco Rotondi, Founding Partner LabLaw, Michele Galassi, Managing Director SIGE, Olimpio Stucchi, Managing Partner UnioLex e Gianpiero Lotito, Founder e CEO FacilityLive e Maria Amata Garito, Rettore dell’Università Telematica Internazionale UniNettuno. Anche in questa occasione, una ricercata ed attenta selezione ha permesso l’individuazione di rilevanti realtà legali e professionali, ognuna distintasi per uno specifico ambito di competenza.

STUDI LEGALI DIRITTO DEL LAVORO

Quorum ha conquistato il titolo di Team dell’Anno Consulenza Diritto del Lavoro, mentre Gabriele Fava (Fava & Associati) si è imposto come Avvocato dell'Anno Consulenza Diritto del Lavoro. È stata invece Littler a guadagnarsi il premio Team dell’Anno Diritto del Lavoro Welfare Aziendale.

UnioLex - Stucchi & Partners è stato premiato come Studio Legale dell’Anno Contenzioso Diritto del Lavoro seguito dallo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati e lo studio Salonia e Associati che hanno rispettivamente ritirato i premi Studio Legale dell’Anno Relazioni Industriali e Sindacali e Team dell’Anno Relazioni Industriali e Sindacali.

Si è aggiudicato il premio Avvocato dell'Anno Relazioni Industriali e Sindacali Luca Garramone (Boursier Niutta & Partners) mentre LabLaw è stata giudicata Studio dell’Anno Ristrutturazioni Diritto del Lavoro.

Grande successo per Trifirò & Partners Avvocati che si è aggiudicato Studio dell'Anno Diritto del Lavoro ed Angelo Zambelli (Grimaldi Studio Legale) giudicato Avvocato dell’Anno Diritto del Lavoro.

AVVOCATO DELL’ANNO

A conquistarsi il podio come Avvocato dell'Anno è stato Francesco Rotondi (LabLaw).

PREMIO ALLA CARRIERA

Salvatore Trifirò (Trifirò & Partners Avvocati) si è aggiudicato il meritato Premio alla Carriera.

FORMAZIONE

Il Premio Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Digital Learning e Software per l’Apprendimento è andato a Mosaico eLearning, mentre l’Università Telematica Internazionale UniNettuno è stata premiata Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Formazione.

MANIFATTURIERO

Ritira il premio Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Protezioni ad Uso Sportivo International Helmets Company, seguita da LASIM giudicata Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Costruzioni Meccaniche per Automotive. Il trofeo Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Wire Products è stato invece consegnato a SIGE.

SANITÀ

Si è affermata come Eccellenza dell’Anno Gestione del Personale Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

BOUTIQUE DIRITTO DEL LAVORO

Ha vinto come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Scolastico lo Studio Legale Avv. Sirio Solidoro mentre, come Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Manageriale, ha trionfato lo Studio Cavallini & Partners. Si è imposta come Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Diritto del Lavoro Nautico Employment & Sea Law. Allo Studio Legale Bolognesi è stato invece conferito il titolo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Diritto del Lavoro. Ha ottenuto il premio Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Consulenza Diritto del Lavoro lo Studio Legale Cafiero Pezzali & Associati. È stato invece Alessandro Ripa, Studio Legale Ripa ad aggiudicarsi il titolo di Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Consulenza Diritto del Lavoro. Albè & Associati Studio Legale si è distinto come Boutique di Eccellenza dell’Anno Relazioni Industriali e Sindacali, mentre lo Studio Legale Prof. Avv. Paolo Pizzuti ha ricevuto il titolo di Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Relazioni Industriali e Sindacali. Studio Legale Fatigato e Lab-Our hanno rispettivamente conquistato il titolo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Sindacale e Boutique di Eccellenza dell’Anno Contrattualistica Diritto del Lavoro. È stato Claudio Damoli (Studio Legale Menichetti) a fregiarsi del titolo di Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Contrattualistica Diritto del Lavoro, mentre Maurizio Marazza (Marazza Studio Legale) ha ottenuto il riconoscimento di Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Contenzioso Diritto del Lavoro. Ha ritirato il premio Boutique di Eccellenza dell’Anno Contenzioso Diritto del Lavoro lo Studio Legale Piacci De Vivo Petracca, seguito da De Guglielmi Guelfo Sibona Avvocati Associati che è stato giudicato Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto del Lavoro.

IT E OUTSOURCING

Ritirano il premio FPE Italia, Young Digitals e SEI Consulting che vincono rispettivamente nelle categorie Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Servizi di Marketing Integrato, Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Comunicazione Digitale ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Consulenza Strategica e Trasformazione Digitale.

A ricevere il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Soluzioni HMI è stata Exor International, a cui ha fatto seguito la premiazione di Eurotech e FacilityLive come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership High Performance Computing e IoT Solutions e Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER & TOP MANAGEMENT

Ha trionfato Marina Collautti (Generali Italia) nella categoria HR Manager dell’Anno Innovazione, mentre si è distinto nella categoria Direttore Risorse Umane dell’Anno Produzione e Distribuzione Energia Elettrica Antonio Andreotti (Gruppo Iren).

È stata Anna Saccon (Bosch Rexroth) a guadagnarsi il titolo di Direttore Risorse Umane dell’Anno Automazione Industriale, mentre Tiziano Tassi (Caffeina) ha ritirato il premio CEO dell’Anno Innovazione & Leadership Comunicazione Digitale

Ultima premiata Valeria Sandei (Almawave) CEO dell’Anno Innovazione & Leadership Soluzioni Innovative per Customer Experience.

