Corso di formazione per DPO, missione compiuta al CNR di Pisa

Sono stati cinquanta professionisti e manager d'impresa che hanno partecipato al corso di formazione manageriale per Data Protection Officer al CNR Area della Ricerca di Pisa, i quali lo scorso 30 marzo hanno sostenuto l'esame finale per ottenere l'attestato di competenza rilasciato da Federprivacy

Dopo una maratona full-immersion di 124 ore con 23 docenti noti esperti della materia, è terminato il percorso specialistico per data protection officer organizzato da Federprivacy con il patrocinio del CNR di Pisa. Bernardi: "Soddisfatti di aver trasmesso know-how e competenze specialistiche preziose per cinquanta partecipanti motivati dall'inizio fino all'esame finale per conseguire l'attestato di competenza." Già in cantiere una seconda edizione

Pisa, 9 aprile 2017 - E' stato all'altezza delle aspettative il corso di formazione manageriale realizzato da Federprivacy con il patrocinio del CNR Area della Ricerca di Pisa per formare cinquanta professionisti candidati a ricoprire il ruolo di "Responsabile della Protezione dei Dati", figura che dal 25 maggio 2018 diventa obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni e altre migliaia di imprese che rientrano nei parametri previsti dal nuovo Regolamento UE 2016/679.

Partito a metà gennaio con un programma full-immersion di 18 giornate sviluppato nell'arco di due mesi e mezzo da 23 docenti noti esperti della materia in 6 moduli di 3 giorni ciascuno con lezioni frontali in aula teoriche ed operative, alternate a test online, simulazioni ed esercitazioni intermedie, si è concluso lo scorso 30 marzo con gli esami finali per conseguire l'attestato di competenza rilasciato da Federprivacy in qualità di associazione professionale iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013.

Ha espresso soddisfazione il presidente di Federprivacy Nicola Bernardi, intervistato al CNR di Pisa in occasione della giornata conclusiva del corso: "Vedere cinquanta partecipanti venuti da ogni parte d'Italia e motivati dall'inizio fino alla fine ci ha ripagato di tutte le fatiche fatte per realizzare questo progetto ambizioso in collaborazione con il CNR di Pisa. E' stata una sfida per tutti, ma ne è valsa la pena, perché il Regolamento UE non consente ad ogni improvvisato di ricoprire il ruolo di data protection officer, ma richiede che questo possieda in concreto una conoscenza specialistica della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, e noi possiamo affermare che coloro che hanno conseguito il nostro attestato di competenza sono adesso veramente qualificati."

Il corso si è svolto al CNR Area della Ricerca di Pisa, e la classe era a numero chiuso e composta da 50 partecipanti selezionati tra le 198 candidature esaminate che erano pervenute. Visto l'elevato indice di gradimento riscontrato dagli organizzatori, è già in cantiere la programmazione di una seconda edizione nel secondo semestre del 2018. Gli interessati a partecipare, possono già inviare la loro manifestazione d'interesse attraverso l'apposito form online sul sito di Federprivacy.

