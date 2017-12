Pazienti adolescenti Istituto Tumori sfidano Fedez a 'Palle di Natale'

"Non sappiamo perché Fedez abbia scelto un titolo uguale al nostro, ma noi lo interpretiamo come una sfida. Fedez è un idolo per noi ragazzi e quindi accettiamo questa sfida e rilanciamo: vieni a trovarci in ospedale per cantare con noi". Così i pazienti adolescenti del Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano dopo che il rapper ha lanciato qualche giorno fa 'Le palle di Natale', una canzone inedita per raccogliere fondi a favore dell'associazione 'Noi per gli Animali Onlus", che si occupa dell’assistenza, del monitoraggio e della tutela degli animali sul territorio. Solo un anno fa, tuttavia, proprio i giovani degenti della Fondazione Irccs - Istituto nazionale tumori di Milano ne avevano scritta e cantata un’altra dal titolo pressoché identico, 'Palle di Natale' (Smile! It’s Christmas day), i cui proventi - il brano è tuttora in vendita su iTunes - sono destinati all’Associazione Bianca Garavaglia, che supporta i progetti artistici del Progetto Giovani, come ad esempio anche il recente fumetto 'Loop: indietro non si torna!', realizzato dai ragazzi con i fumettisti di Mammaiuto Lab ed edito da Rizzoli Lizard.

Musica, contenuti e scopi dei due brani sono decisamente diversi, ma i due titoli uguali stimolano il confronto. “Le nostre Palle di Natale – spiega Matteo Davide, uno dei ragazzi protagonisti – sono innanzitutto le nostre teste pelate per colpa della chemioterapia, poi certamente le palle dell’albero di Natale e le palle di neve, ma il titolo si riferisce anche a 'che palle stare in ospedale a Natale' e alle 'palle', intese come bugie, che la gente spesso ci racconta". "Che venga a trovarci in ospedale, per cantare con noi, o, meglio ancora, organizziamo un incontro in campo neutro, in una radio o in una televisione. Vediamo quali sono le Palle di Natale migliori". Dice Riccardo, un altro dei pazienti del Progetto Giovani. La risposta dei ragazzi è un’ulteriore prova dell’ironia, della forza e del sorriso con cui hanno dimostrato di riuscire ad affrontare una sfida ben più seria, quella della malattia.

Le Palle di Natale dei pazienti dell’Istituto dei Tumori sono diventate un fenomeno virale e sociale: non solo il video ha superato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=hFNXCuPCbLA), ma quest’anno in molte scuole la canzone è stata scelta per essere eseguita durante la tradizionale recita scolastica natalizia, al posto dei grandi classici come Jingle Bells e White Christmas. "Nata come l’inno al Natale dei giovani pazienti oncologici - spiega Stefano Signoroni, genetista e musicista, co-autore con i ragazzi del brano - questa canzone emoziona perché parla dei valori dell’amicizia e della solidarietà, come armi per superare i momenti difficili".