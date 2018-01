Svelate le prime tre naufraghe ufficiali

"È arrivato il momento di annunciarvi una sorpresa che a molti farà piacere e altri forse non approveranno" ma, dopo averci pensato a lungo, ha capito che ci sono "strade importanti da percorrere soprattutto per te stesso". Svelato con un post su Instagram e Facebook il primo concorrente ufficiale della prossima 'Isola dei Famosi '.

E' la cantante Bianca Atzei a rivelare la sua partecipazione al reality show - che tornerà da lunedì 22 gennaio su Canale 5, sempre condotto da Alessia Marcuzzi e con Stefano De Martino inviato sulle spiagge di Cayos Cochinos - con un lungo post sui social network: "Più passavano i giorni e più dentro di me cresceva la curiosità. Delle volte si possono prendere delle direzioni che all’apparenza sono lontane da te, da quello che sei e che fai. Ma possono essere delle strade importanti da percorrere soprattutto per te stesso".

Poi, più tardi, i profili social ufficiali del programma hanno annunciato altri due nomi: oltre alla cantante, faranno ufficialmente parte del cast dell'edizione 2018 anche Nadia Rinaldi e Alessia Mancini.

Per quanto riguarda la sua partecipazione, Bianca Atzei scrive di essere mossa dalla "voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio. Ho voglia di farlo e ho voglia di mettermi a nudo con la mia persona, senza trucco, senza guardare la telecamera, ho voglia di far conoscere delle cose di me che conoscono in pochi. Il mio lato umano. Nel bene e nel male".

"Ho voglia di riprendere la mia vita in mano - prosegue - e cominciare a pensare a me stessa, cosa che non ho mai fatto" scrive la cantante che, a inizio novembre, ha raccontato a 'Chi' il proprio dolore per la fine della storia con Max Biaggi.

"Voglio iniziare a conoscermi meglio - conclude Bianca Atzei - e affrontare un’avventura di vita speciale che credo mi lascerà il segno. In fondo nel mio animo sono una selvaggia e cercherò di sopravvivere alle difficoltà che ci saranno ma con sempre nel mio cuore il vostro supporto e il vostro amore. Che l'avventura abbia inizio!".