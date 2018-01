Maneskin: “Non è sempre stato facile”

“Non è sempre stato facile". Inizia così il post su Facebook di Damiano David, frontman dei Maneskin. Da quando ha partecipato a X Factor, la band romana è stata letteralmente travolta da successo e popolarità. Che i quattro giovanissimi avessero qualcosa di speciale si era capito subito e poco importa se alla fine non hanno vinto il talent targato Sky. Messo il naso fuori dalla porta di quel loft dove hanno vissuto per settimane, sono inarrestabili.

Il loro singolo 'Chosen' è disco d'oro. Annunciato il tour, i biglietti sono andati esauriti in poche ore. I fan in questi giorni fanno ore di coda per incontrarli e farsi fare un autografo. Il tutto condito dalla recente 'benedizione' di Carlo Verdone, ospite da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. "Sono bravissimi", ha detto l'attore e regista capitolino poco dopo l'esibizione dei 4 ragazzi. E pensare che a parte Damiano David, che ha appena compiuto 19 anni, gli altri tre componenti del gruppo - Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio - hanno solo 17 anni.

Ma proprio il carismatico indiscusso leader della band non ha dimenticato cosa è stato prima dell'attuale successo. "Ricordo serata con massimo dieci persone fra il pubblico, ricordo quando pochi ci credevano - scrive ancora nel post - Ma non abbiamo mai mollato. Abbiamo imparato che ovunque, ogni giorno, dobbiamo dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, ed ora, con voi, li raggiungeremo".