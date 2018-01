Tommassini: "Un 'Dance Dance Dance' al calor bianco e poi forse 'Amici'..."

"Questa è un'edizione al calor bianco. Le regole sono cambiate e già alla prima puntata si respira un clima e una competizione da finalissima". Così Luca Tommassini parla della seconda stagione di 'Dance Dance Dance', il talent show sulla danza, che vede otto coppie di celebrità sfidarsi nella reinterpretazione di coreografie dei più celebri videoclip e film musicali, che andrà in onda dal 17 gennaio il mercoledì alle 21.10 in prima tv assoluta su FoxLife (Sky, 114) e poi dal 19 gennaio il venerdì alle 21.15 in prima visione in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando), che quest'anno coproduce lo show con Fox Networks Group Italy.

Tommassini torna in giuria assieme alla confermata Vanessa Incontrada e alle due new entry Daniel Ezralow e Deborah Lettieri (unica ballerina italiana ad esibirsi al Crazy Horse di Parigi). "Un tavolo interessante perché ho due colleghi molto tecnici come Daniel, espertissimo, e Deborah, direttissima, e una Vanessa che quest'anno promette maggiore durezza", dice Tommassini, da settimane al centro di indiscrezioni per un possibile passaggio dalla direzione artistica di 'X Factor' a quella di 'Amici' di Maria De Filippi. "Per ora ci siamo solo scambiati dei post pubblici, perché a me piacerebbe moltissimo lavorare con un genio come Maria e perché adoro 'Amici'. Ma abbiamo solo iniziato un discorso... Vedremo", si limita a dire.

Intanto Tommassini tornerà dietro il tavolo della giuria di 'Dance Dance Dance', in un'edizione molto rinnovata. Dalla giuria che passa da tre a quattro giurati, alla conduzione affidata per il secondo anno ad Andrea Delogu, che sarà affiancata da un nuovo partner, l'ex 'Iena' Nicolò De Devitiis, con il compito di raccogliere dal backstage i commenti a caldo delle coppie di ballerini prima e dopo le esibizioni sul palco.

Quest’anno saranno ben 8 le coppie di personaggi famosi che si sfideranno nella reinterpretazione delle più celebri coreografie tratte da videoclip, musical o film musicali. La star del cinema e della tv Giulio Berruti (Squadra antimafia, 10 regole per farla innamorare, Tutte lo vogliono) ballerà in coppia con la collega e modella Cristina Marino (Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale, Amore 14), nota anche per il suo seguitissimo blog sul fitness.

Sul fronte sportivo molti i campioni che si sono messi in gioco a partire dall’indimenticato bomber della Roma e della Nazionale italiana Marco Delvecchio che si esibirà in coppia con la figlia Federica. Il campione di nuoto Luca Marin avrà come compagna la modella e conduttrice Valentina Pegorer, vincitrice dell’ultima edizione di Pechino Express.

Il campione di lotta di origine cubana Frank Chamizo (bronzo ai Giochi Olimpici di Rio di Janeiro nel 2016 e medaglia d’oro agli Europei e ai Mondiali del 2017), ballerà in coppia con Carlotta Ferlito, campionessa di ginnastica artistica (3 medaglie alle Olimpiadi giovanili, 3 medaglie europee, 6 titoli italiani) e tra le protagoniste del programma tv Ginnaste–Vite parallele.

In gara anche una coppia tutta al femminile composta dalle gemelle Provvedi, Giulia e Silvia, note al grande pubblico come le Donatella lanciate da X-Factor e poi vincitrici dell’Isola dei famosi. A scendere sul dancefloor anche l’insolita coppia di influencer formata dalla fashion editor e icona di stile Roberta Ruiu e da Tommaso Zorzi, tra i protagonisti del programma tv #Riccanza.

Completano il cast di Dance Dance Dance due coppie anche nella vita. L’attore Dino Abbrescia (Distretto di polizia, Squadra Antimafia, Sei mai stata sulla Luna, Io che amo solo te) con la compagna, l’attrice Susy Laude (Distretto di Polizia, Beata Ignoranza) protagonista di The Comedians, la serie comedy di TV8; e la coppia di star di Un posto al sole Michelangelo Tommaso (Saturno contro, Don Matteo, Un passo dal cielo) e Samanta Piccinetti (Distretto di Polizia 2, Enrico Mattei-l’uomo che guardava al futuro).

"Quest'anno - confessa Tommassini - è molto più difficile fare previsioni sulle coppie più forti, perché alcune hanno attitudini sorprendenti. E la novità più importante è che il meccanismo di gara si è evoluto nella direzione di una maggiore incertezza. Si rischia di più ad ogni puntata e questo rende tutti più competitivi. Ne vedrete delle belle!", assicura.