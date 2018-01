Attacco di panico all'Isola dei Famosi

Francesca Cipriani (Fermo immagine dall'Isola dei Famosi)

"Scendi, scendi, non voglio morire". Esordio con attacco di panico in diretta dall'Honduras per l'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi. Come da tradizione, i concorrenti sono approdati sull'isola del reality show dopo un tuffo dall’elicottero, ma quando è arrivato il turno di Francesca Cipriani, l'ex concorrente del 'Grande fratello' e della 'Pupa e il secchione' è stata presa da una sorta di attacco di panico.

Terrorizzata dall'idea di tuffarsi dall'elicottero da quell'altezza, la Cipriani ha dato vita a un vero e proprio show nello show. Con il suo cerchietto di fiori in testa, la showgirl ha urlato: "Aiuto, non ce la faccio, è altissimo, non voglio morire".

Dallo studio sono arrivate le rassicurazioni della conduttrice Alessia Marcuzzi, che, per fare coraggio alla Cipriani, le ha detto: "Ti devi calmare, tutti i concorrenti hanno fatto il tuffo". Alla fine è intervenuta Mara Venier che ha liquidato così le paure della showgirl: "Francesca non ti preoccupare, tanto a galla ci rimani".