Oscar, 4 nomination per Guadagnino

(FOTOGRAMMA)

Quattro nomination all'Oscar per 'Chiamami col tuo nome' del regista italiano Luca Guadagnino.

Il film (il cui titolo inglese è 'Call me by your name') è stato nominato nelle categorie: Miglior film, Miglior attore principale (Timothée Chalamet), Miglior canzone originale ('Mystery of love' di Sufjan Stevens), Miglior sceneggiatura non originale (James Ivory).

Per la statuetta più ambita, quella al Miglior film, Guadagnino dovrà vedersela con 'Darkest Hour', 'Dunkirk', 'Get Out', 'Lady Bird', 'Phantom Thread', 'The Post', 'Three Billboards outside Ebbing, Missouri' e 'The Shape of Water', il film di Guillermo Del Toro che ha fatto man bassa di nomination con ben 13 candidature (leggi anche 'Chi è Luca Guadagnino') ai premi Oscar, che saranno consegnati il 4 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles.

DEL TORO - Oltre alla candidatura per il Miglior film, 'The Shape of Water' di Guillermo Del Toro (già Leone d'Oro all'ultima Mostra del cinema di Venezia) porta a casa le nomination nelle categorie: Miglior regia, Miglior attrice protagonista (Sally Hawkins), Miglior attrice non protagonista (Octavia Spencer), Miglior attore non protagonista (Richard Jenkins), Miglior sceneggiatura originale (Guillermo Del Toro e Vanessa Taylor) Miglior colonna sonora originale (Alexandre Desplat) e altre sei nomination tecniche.

NOLAN - Il secondo titolo con più nomination è 'Dunkirk' di Christopher Nolan: 8 candidature, tra le quali Miglior film, regia, montaggio, fotografia e colonna sonora). E' la prima volta che Christopher Nolan entra nella cinquina dei migliori registi.

Segue poi 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri', che ottiene 7 nomination (tra le quali miglior film, attrice protagonista Frances McDormand, attori non protagonisti Woody Harrelson e Sam Rockwell) ma resta fuori Martin McDonagh dalla cinquina dei migliori registi.

Sei candidature per 'L'ora più buia' di Joe Wright, con Gary Oldman tra i migliori attori protagonisti. Sorprende poi l'exploit di 'Scappa: Get Out', che ottiene 4 nomination: Miglior film, regia (Jordan Peele), attore protagonista (Daniel Kaluuya) e Miglior colonna sonora.

Bene anche 'Lady Bird' di Greta Gerwig: 5 nomination, tra le quali Miglior film, Miglior regia (nella storia degli Oscar è la quinta regista donna ad entrare in cinquina), Miglior attrice protagonista (Saoirse Ronan), Miglior attrice non protagonista (Laurie Metcalf) e Miglior sceneggiatura originale.

SPIELBERG - Meryl Streep ottiene la sua 21esima candidatura, battendo il suo stesso record precedente. Ma 'The Post' segna anche un altro record: è l'11° titolo diretto da Steven Spielberg ad ottenere la candidatura come Miglior film.

Tra i primi a congratularsi con il regista italiano Luca Guadagnino, il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini (che rivolge un "in bocca al lupo" per la Notte degli Oscar), e il presidente dell'Anica, Francesco Rutelli, che in un tweet esulta: "Bravo Guadagnino!"