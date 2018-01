"Storie Maledette torna a marzo"

(Da Facebook)

"Miei cari amici, sto lavorando (tanto!) per voi". Inizia così il post di Franca Leosini che annuncia così sui social il ritorno di 'Storie maledette'. "Leggo sempre con gioia i vostri messaggi che infinitamente mi gratificano. Ci vedremo a marzo e spero tanto di avervi ancora tutti con me. Franca", conclude la presentatrice e giornalista.

Quando a maggio dello scorso anno aveva annunciato che avrebbe posticipato il debutto della nuova stagione della trasmissione in onda su Rai3, i fan avevano manifestato la loro delusione. Così come ora invece mostrano il loro entusiasmo: 'Non aspettiamo altro', 'Già sono qui seduta sul divano in attesa!', 'Ci sei mancata tanto Franca'.