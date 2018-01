'Fidatevi' dei Ministri, in radio il loro singolo

Da oggi è in radio e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming 'Fidatevi', primo singolo dei Ministri che anticipa l’omonimo album di inediti (Woodworm/Artist First), in uscita il 9 marzo. 'Fidatevi' è anche il nome del tour nei club, organizzato da Magellano Concerti, che partirà il 5 aprile da Bologna.

"Guardandosi intorno, fidarsi è probabilmente la cosa più stupida che oggi si possa fare – affermano i Ministri – Eppure, guardandoci indietro, ci rendiamo conto che tutto quello che veramente conta nelle nostre vite è stato costruito sulla fiducia, quella che abbiamo dato e quella che abbiamo ricevuto. Perciò 'Fidatevi', anche se vi tradiranno, anche se vi terrorizzeranno, anche se tecnicamente è un salto nel vuoto: ne vale la pena".