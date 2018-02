Il gran finale, la scaletta dell'Ariston

(FOTOGRAMMA)

Sanremo, il gran finale. Tutto pronto per il quinto e ultimo appuntamento del Festival della canzone italiana, in onda alle 20:40 su Rai1.

Serata in cui si attendono l'esibizione di Laura Pausini - che nella prima puntata della kermesse ha dovuto dare forfait per colpa di febbre e raucedine - e una nuova serie di esibizioni di tutti i 20 Big in gara, prima della scelta del vincitore. Inoltre, tra gli ospiti, il trio Nek-Max Pezzali-Francesco Renga e poi Antonella Clerici con i concorrenti di SanremoYoung.

L'ordine di uscita sul palco dell'Ariston dovrebbe essere la seguente: Luca Barbarossa, 'Passame er sale'; Red Canzian, 'Ognuno ha il suo racconto'; The Kolors, 'Frida (Mai, mai, mai)'; Elio e le Storie Tese, 'Arrivedorci'; Ron, 'Almeno pensami'; Max Gazzé, 'La leggenda di Cristalda e Pizzomunno'; Annalisa, 'Il mondo prima di te'; Renzo Rubino, 'Custodire'; Decibel, 'Lettera dal Duca'; Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico, 'Imparare ad amarsi'; Giovanni Caccamo, 'Eterno'; Lo Stato Sociale, 'Una vita in vacanza'; Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, 'Il segreto del tempo'; Diodato e Roy Paci, 'Adesso'; Nina Zilli, 'Senza appartenere'; Noemi, 'Non smettere mai di cercarmi'; Ermal Meta e Fabrizio Moro, 'Non mi avete fatto niente'; Enzo Avitabile e Peppe Servillo, 'Il coraggio di ogni giorno'; Le Vibrazioni, 'Così sbagliato'; Mario Biondi, 'Rivederti'.

In una prima fase, si legge nel regolamento (GUARDA), ci sarà l'interpretazione delle canzoni a cui seguirà la votazione mista: televoto più sala stampa più giuria di esperti (con peso pari a 50%, 30% e 20%).

Il televoto sarà in sessione unica, in cui sarà possibile votare tutti i 20 campioni in gara. Per la giuria della sala stampa, ciascun giornalista esprime tre preferenze singole da attribuire a tre artisti differenti.

Per quanto riguarda la giuria di esperti, ciascun giurato avrà a disposizione 20 preferenze. Ad ogni artista, si legge nel regolamento, potranno essere assegnati zero, uno o più voti, rispettando i seguenti obblighi: dovrà attribuire tutte le 20 preferenze; potrà assegnare un massimo di 10 preferenze allo stesso artista; avrà l’obbligo di attribuire le preferenze ad un minimo di 10 artisti e a un massimo di 19.

Nella seconda fase, ci sarà interpretazione o riproposizione attraverso registrazione dell'ultima esibizione effettuata (o parte di questa) dei tre artisti CAMPIONI rimasti in gara. E anche in questo caso la votazione sarà mista: televoto più sala stampa più giuria di esperti (con peso pari a 50%, 30% e 20%).