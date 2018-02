Pausini canta sul red carpet, fan in delirio

E' uscita a sorpresa dall'Ariston mentre cantava 'Come se non fosse stato mai amore', accolta da una folla in delirio che ha intonato il brano insieme a lei. A Sanremo è Laura Pausini-show: nonostante si sia appena ripresa da una brutta influenza che le aveva impedito di essere sul palco nella serata inaugurale, la cantante romagnola ha stupito tutti sfidando il freddo sanremese e uscendo in diretta dall'ingresso principale durante l'esecuzione del brano. "Grazie Sanremo!", ha detto Laura alla fine del pezzo, infiammando il pubblico in sala e fuori. Una performance parzialmente rovinata per il pubblico a casa da problemi di trasmissione, segnalati in molte parti d'Italia, che hanno oscurato a tratti la visione sui televisori.

Abito lungo nero e glitterato, l'artista ha esordito sul palco presentando il nuovo singolo 'Non è detto', che anticipa l'album in uscita il 16 marzo e si intitola 'Fatti sentire'. Ma il momento clou è stato sicuramente 'Avrai', il duetto che l'artista, insieme a Claudio Baglioni, ha regalato alla platea dell'Ariston omaggiando la celebre canzone scritta da Baglioni per il figlio Giovanni. "Grazie Giovanni", ha detto Baglioni alla fine del brano, rivolto al figlio presente in sala.