Hunziker: "Volevano sfregiare Aurora con l'acido"

Michelle Hunziker (Fotogramma)

Hanno minacciato di buttare "l'acido in faccia" ad Aurora. Così Michelle Hunziker racconta il dramma, vissuto circa un anno fa, a Maurizio Costanzo nell'’Intervista', in onda stasera in seconda serata su Canale 5. "Adesso - spiega la conduttrice, reduce dallo straordinario successo del Festival di Sanremo - posso raccontarlo effettivamente perché è passato un po' di tempo anche se questa cosa - aggiunge - è abbastanza pericolosa".

"A marzo, un anno fa, è arrivata una e-mail con un ricatto, un tentativo di estorsione - dice - dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data avrebbero acidificato Aurora". Hanno minacciato di buttarle "l'acido in faccia", racconta, spiegando: "Volevano che pagassi in bitcoin". "Ho vissuto un dramma", dice ricordando quel brutto periodo.

Hunziker, nel colloquio con Costanzo, parla anche del padre e dei suoi problemi di alcolismo. Quando beveva "si trasformava e gli prendeva male, si arrabbiava, spaccava le cose in casa però io da bambina - sottolinea - sono sempre riuscita, fino a una certa età, a scindere le cose cioè io volevo vedere solo la parte bella di mio papà e facevo finta che non esistesse il resto".

Parlando dell'attacco di Selvaggia Lucarelli a Doppia Difesa, Hunziker dice: "Non sono arrabbiata ci sono rimasta male". "In quel momento - aggiunge - una va a fare Sanremo, l'altra si candida, era diciamo goloso il momento per parlare male di una cosa bella. Questo mi è dispiaciuto". Infine a Costanzo che le chiede se rifarebbe il Festival, la conduttrice risponde: "Guarda, sì! Se lo dico qua magari succede..."