"Non è stato Brignano a picchiarmi"

(Fotogramma)

Anna Mazzamauro scagiona Enrico Brignano dalle accuse di averla picchiata sul set del film di Fausto Brizzi'. "No, non è stato Enrico Brignano a picchiarmi sul set di 'Poveri, ma ricchi'", spiega l'attrice, indimenticabile signorina Silvani nella saga di 'Fantozzi', in un'intervista a Peter Gomez nel corso de 'La Confessione' che andrà in onda sul canale Nove domani alle 23.00.

Dopo un fuoco incrociato di interviste accusatorie, i social avevano individuato in Brignano il 'colpevole' delle botte. L'attrice spiega cosa accadde sul set: "Siccome, senza volerlo, ho accavallato una mia battuta su quella di un altro attore, sono stata strattonata con tanta forza che si è spostato il menisco dell'orecchio". "Ha subito un danno permanente?", incalza il conduttore. "Sì, una lesione molto grave".

L'attrice punta il dito contro i collaboratori sul set del film di Brizzi che le hanno chiesto di mettere tutto a tacere. Inoltre, "la produzione ha messo tutto a tacere, quella stessa produzione che quando è scoppiato lo scandalo Brizzi, ha lasciato che lo si dipingesse come un mostro". "Ma insomma ci dica chi è stato a maltrattarla signora Mazzamauro", torna a chiedere Gomez. "E allora, lei signor Gomez, mi lasci parlare...". Nella stessa intervista, la Mazzamauro parla anche del rapporto ambivalente avuto con Paolo Villaggio nel corso della sua lunga carriera.