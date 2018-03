Tornano i Telegatti e tornano a Milano. La serata di premiazione avverrà nel capoluogo lombardo a metà ottobre. Lo ha annunciato oggi 'Tv Sorrisi e Canzoni', settimanale del Gruppo Mondadori, nel corso della presentazione del libro firmato da Sorrisi, 'Il Telegatto. Storia del premio più amato dalle star', che si è svolta nell’ambito di Tempo di Libri, Fiera Internazionale dell’Editoria a Milano. L’incontro che ha visto protagonisti Michelle Hunziker, Pippo Baudo e Gerry Scotti, con Rosanna Mani, curatrice del libro, e Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, è stato l’occasione per ripercorrere insieme al pubblico aneddoti e curiosità sulla storia delle statuette più ambite dai divi della tv, fra passato e futuro prossimo. "Siamo felici e molto emozionati di tornare con i Telegatti dopo dieci anni", ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di 'Tv Sorrisi e Canzoni', "ce lo chiedevano i lettori, ce lo chiedevano le star, e finalmente possiamo rivelare che l’amata manifestazione si svolgerà nell’autunno di quest’anno a Milano con grandi ospiti". Il concorso dei Telegatti, ovvero il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, venne ideato ed organizzato appunto da 'Tv Sorrisi e Canzoni' a partire dal 1971 e ininterrottamente fino al 2004, sospeso nel 2005 torna nel 2006 dedicato non più solo alla tv ma anche a cinema, musica e sport, spostandosi da Milano a Roma per cessare nel 2009.

"In questo decennio molte cose sono cambiate nella nostra tv -ha proseguito Vitali a Tempo di Libri - nelle nostre abitudini e nel nostro pubblico, che oggi è ancora più esteso grazie al web e ai social. Naturalmente la venticinquesima edizione dei Telegatti terrà conto anche di questo. Nei prossimi mesi sveleremo nuovi dettagli del premio: invitiamo tutti gli appassionati a seguirci attraverso le prossime fasi". La caratteristica principale del premio, fin dalla sua prima edizione, è stata quella di essere sempre stato assegnato da una giuria popolare, quella dei lettori di 'Tv Sorrisi e Canzoni'. Il settimanale, in attesa di rivivere l’emozione della serata dei Telegatti, porta dunque in libreria 'Il Telegatto', un libro di 280 pagine, ricchissimo di fotografie nelle quali sfilano davanti agli occhi dei lettori i personaggi della canzone, del cinema, dello sport, del giornalismo e della politica, in un viaggio che ripercorre le tappe più significative della storia dello spettacolo. Il libro è curato da Rosanna Mani, a 'Tv Sorrisi e Canzoni' dal 1968, che è stata condirettore del settimanale per venticinque anni, vera e propria anima del Telegatto e produttore degli spettacoli 'La notte dei Telegatti' e 'Vota la Voce'. La prefazione è di Antonio Dipollina e i testi di Daniele Soragni. Per il Telegatto 2018 il settimanale si avvale della collaborazione dell’agenzia Armando Testa, cui saranno affidate la campagna di comunicazione e le operazioni crossmediali, e di Radio 105, radio ufficiale dell’evento. Lega del Filo d’Oro, associazione che opera per l’assistenza e la riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, sarà charity partner della manifestazione.