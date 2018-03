"Niente sesso per Brad Pitt"

(Fotogramma)

Il voto di castità che non ti aspetti. A rivelare l'indiscrezione è il The Sun, che racconta di un 'addio' al sesso lungo almeno 12 mesi da parte di Brad Pitt. Cinquantaquattro anni, la star fresca di separazione da Angelina Jolie avrebbe infatti deciso - secondo le fonti che hanno parlato con il Sun - di concentrarsi temporaneamente solo sulla scultura, sulla meditazione e sull'attività fisica, rinunciando alla compagnia femminile almeno fino alla fine del 2018.

E, in effetti, dall'annuncio della separazione non solo nessuno ha più visto l'attore affiancato da una donna, ma non è nemmeno passato inosservato il comportamento di Pitt al party hollywoodiano per gli Oscar: in quell'occasione infatti l'attore ha rifiutato di posare in foto con attrici e fan, consentendo l'unico scatto 'in rosa' alla sua storica manager Cynthia Pett-Dante.

"Brad si sta davvero mettendo in regola - ha rivelato la fonte informata al Sun -. Si sta preparando, sta mangiando in modo sano e ha eliminato gli alcolici. È stato in coppia per quasi tutta la sua intera vita adulta. Ora che è single, sta facendo cose che in precedenza non era in grado di fare".