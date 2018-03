In fila per l'addio a Frizzi

(Foto Fotogramma)

Sono tantissime le persone in fila per dare l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. La camera ardente è stata aperta alle 10 nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma. Fino alle 18 sarà possibile dare l'ultimo saluto al conduttore morto nella notte tra domenica e lunedì in seguito a una emorragia celebrale.



I funerali si terranno invece mercoledì 28 marzo alle 12 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.