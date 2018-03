Beyoncé (Fotogramma)

A Hollywood il rumor serpeggia da giorni. E in rete non si parla d'altro. #WhoBitBeyonce? ossia "Chi ha morso Beyoncé"? E' diventato un caso il morso che un'attrice avrebbe stampato in faccia alla cantante statunitense, durante una festa del marito Jay-Z nel dicembre scorso.

A lanciare il sasso nello stagno è stata l'attrice Tiffany Haddish, che in un'intervista rilasciata a 'GQ' ha riferito l'episodio, tenendo però la bocca cucita sul nome della colpevole. Un beau geste che però è bastato a frenare la caccia alla donna misteriosa da parte dei fan della cantante, pronti a tutto pur di stanarla.

Molte delle attrici finite nel mirino del web hanno dovuto smentire. Ryan Murphy, autore di 'American Crime Story' ha ironizzato, accostando la vicenda a un episodio della sua serie tv, basata su noti casi giudiziari e di cronaca nera. Secondo quanto raccontato da Haddish l'episodio sarebbe nato durante un party di Jay-Z, quando un'attrice avrebbe morso la popstar in faccia.

Dopo essere stata aggredita, Beyoncé sarebbe corsa via, chiamando il marito. "E' andata via - ha raccontato Haddish - e poi ha detto: 'Jay! Vieni qui! Questa put...". Stupita, Haddish avrebbe chiesto spiegazioni a un'amica di Queen Bey per capire cosa fosse accaduto. "Riesci a credere che quella lì ha appena morso Beyoncé?" avrebbe replicato l'amica di Beyoncé.

A fine serata, Haddish avrebbe cercato di difendere la cantante, che però le avrebbe detto di lasciar perdere e godersi la festa. "Beyoncé era al bar, così le ho chiesto se fosse vero quanto accaduto - ha spiegato -. Lei mi ha risposto di sì, spiegando che chi l'aveva morsa era sotto effetto di droghe".

Dopo che la notizia è rimbalzata online, Christine Teigen, la moglie di John Legend, è intervenuta su Twitter affermando di sapere di chi si tratta, senza però fare nomi. Dal canto suo, la popstar non ha commentato la vicenda, mentre la sua portavoce ha detto a 'GQ' di non potere "assolutamente commentare nulla", perché non ne sa niente.