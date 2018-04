Simona Ventura: "Contro di me calunnie e cattiverie"

Simona Ventura (Fotogramma)

"C'è chi mi ha messo i bastoni fra le ruote persino professionalmente, seminando calunnie e cattiverie col solo scopo di non farmi lavorare. Non è stato affatto semplice capirlo e riemergere in qualche modo, ma ora sono qui. Pronta a ripartire a testa bassa". Così Simona Ventura in un'intervista rilasciata al settimanale 'Oggi'. Alla vigilia della sua esperienza in giuria al serale di 'Amici', la conduttrice si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

"Ero arrivata a un punto dove la decisione era anche e soprattutto personale. Familiare - racconta parlando della scelta di lasciare la Rai per Sky, nel 2011 -. I miei figli entravano nell'adolescenza e andavano seguiti più che mai in quella fase, iniziavo una relazione che sentivo finalmente essere quella giusta… dovevo restituire la centralità alla mia famiglia e l'ho fatto e lo rifarei ancora altre 100 volte. Quella di Sky è stata comunque un'esperienza appagante, in cui sono stata un'apripista all'intrattenimento in modo seriale".

Ventura nega di voler tornare a condurre 'L'isola dei famosi', "almeno in Mediaset, la gente deve rassegnarsi". Quindi parla dei personaggi da lei lanciati: "Una lunga lista. Ho spesso, intuitivamente, dato delle chanche e salvato alcuni di quelli che reputavo amici, dalla disperazione professionale - confessa -. Molti sono stati riconoscenti, come Belén. Altri dei veri e propri infami".

Al settimanale Ventura confida anche alcune considerazioni su amori passati e presenti. Di Stefano Bettarini dice che "era un periodo lavorativamente topico per entrambi. Non sono riuscita a seguirlo nelle sue esperienze calcistiche. E ovviamente nemmeno lui riusciva ad aiutarmi. Al primo vero scossone il nostro matrimonio è crollato". E di Gerò Carraro: "Un amore grande, eccezionale, che è arrivato come un dono dal cielo: Gerò e io abbiamo trovato il nostro equilibrio…Chiaro che conviviamo da sette anni, abbiamo le nostre discussioni come tutti. Poi facciamo pace. Io ci sono sempre, in ogni istante, per lui, e lui per me, e questo azzera tutte le malelingue".